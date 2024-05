CM/Futsal perde para o Taubaté pela Liga Nacional

Em noite em que o goleiro adversário foi disparado o melhor em quadra, o Campo Mourão Futsal acabou derrotado pelo Taubaté (SP) por 4 a 2, e encerrou a sequência de vitórias da última semana.

O Carneirão impôs o jogo, finalizou duas vezes mais que o adversário, mas não conseguiu converter em gols a chances criadas e bem defendidas pelo goleiro Bruno, do Taubaté, e acabou sendo surpreendido nas jogadas de transição.

Foram muitas as situações de gol criadas, mas no final o Taubaté levou a melhor. Selbach e Jhonny marcaram os gols do Campo Mourão, que volta a jogar na próxima terça-feira, 14, em casa, contra o Esporte Futuro de Toledo (PR), pelo Paranaense Série Ouro.