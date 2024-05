Pedro Perdoncini é pole na Copa Truck. “Espero seja a primeira de muitas”

A equipe ASG Motorsport brilhou neste sábado durante os treinos classificatórios para a terceira etapa da Copa Truck, em Londrina. A primeira fila do grid da categoria Elite será formada pelos caminhões da equipe, com o paranaense Pedro Perdoncini, em primeiro, e Bia Figueiredo, em segundo. A largada para as corridas deste domingo está prevista para 12h30.

Foi a primeira pole-position de Pedro Perdoncini logo em sua temporada de estreia na categoria. O piloto de Campo Mourão celebrou e vai em busca de seu terceiro pódio no ano.

“Alegria muito grande fazer parte desta equipe e compartilhar com aqueles que acompanham a evolução. Estou muito fez com essa pole, que espero seja a primeira de muitas. Agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida e a equipe que não mediu esforços para entregar um bom caminhão, me passar o máximo de informações e poder comemorar este resultado. Amanhã vamos com tudo para buscar mais resultados positivos”, salientou o piloto que tem as marcas da Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos e Mondax Comércio Internacional em seu caminhão.

Outro piloto da equipe na categoria, Marcio Giordano, vai largar da sexta posição.

PRÓ

Na categoria PRO, Roberval Andrade foi o melhor da equipe, e garantiu o terceiro lugar, com Raphael Abbate em sexto, Jaidson Zini em 11º, e Luiz Lopes em 13º. A etapa de Londrina da Copa Truck terá transmissão da Band, Sportv e nos streamings da categoria e High Speed Brazil.