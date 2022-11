CM/Futsal perde para o Dois Vizinhos na Arena UTFPR

O Campo Mourão Futsal foi superado por 3 a 1 pelo Dois Viznhos, no primeiro confronto das quartas de finais do Paranaense Série Ouro, realizado na noite desta quarta-feira, 09, na Arena UTFPR.

O time mourãoense saiu na frente no final da primeira etapa, mas sofreu a virada no segundo tempo, e quando tentou o empate com o goleiro linha acabou sofrendo o terceiro gol.

Com a derrota o Carneirão terá agora de vencer o Dois Vizinhos fora de casa no jogo da volta, marcado para o próximo sábado, 12, no Sudoeste do Paraná. Se houver empate no tempo normal a equipe doisvizinhense garante a vaga na semifinal. Se Campo Mourão vencer o duelo terá prorrogação, ainda com vantagem do empate para o time da casa, que teve melhor campanha na primeira fase.