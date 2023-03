CM/Futsal perde para o Corinthians na estreia da Liga Nacional

Em jogo eletrizante e muito equilibrado, o Campo Mourão Futsal perdeu para o Corinthians por 4 a 1 na abertura da Liga Nacional, na noite desta quinta-feira, 23, em São Paulo. Mesmo jogando bem e encarando o adversário em condição de igualdade, o Carneirão não conseguiu converter em gols as várias chances criadas, que pararam nas mãos do goleiro Lucas e na trave do time corintiano.

No primeiro tempo, Tatinho abriu o placar para os donos da casa, em falha da defesa mourãoense. No início da segunda etapa, Thiaguinho fez o segundo do Corinthians. Já com o goleiro linha em quadra, Campo Mourão fez 1 a 2 com Douglinhas. Já no final da partida, Deives fez 3 a 1, com Campo Mourão sem goleiro. No minuto final, Lucas Martins fechou a contagem em 4 a 1, também em ataque de goleiro linha.

O duelo teve transmissão para todo Brasil pelo Sportv, e correspondeu toda expectativa para a estreia da competição.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela Liga a equipe volta à quadra dia 31 de março, sexta-feira da próxima semana, quando enfrenta também fora de casa o Santo André/SP. Em casa, a equipe faz seu primeiro jogo pela competição somente dia 08 abril (sábado), quando recebe o Jaraguá do Sul/SC. Antes, porém, dia 04 de abril, o desafio será pelo Paranaense Série Ouro, contra o Marreco em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.