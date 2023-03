“Pedal Beneficente” será realizado neste domingo em Campo Mourão

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em parceria com a APAE, com os Grupos de Ciclistas de Campo Mourão, com empresas do segmento e outros apoiadores, promove neste domingo, 26, o evento APAExonados por Bike.

Um pedal beneficente terá a sua concentração às 6h30, na APAE Rural – BR 487 (saída para Iretama). A largada será as 7h30, com percursos de 35 e 50 quilômetros (altimetria de 350 e 600 metros, respectivamente), passando pelas margens do Lago da Usina Mourão, com belíssimas trilhas e paisagens.

O valor da inscrição é de R$ 70,00. O lucro do evento será revertido para a APAE Rural de Campo Mourão. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3016-7215.

Será servido café da manhã durante o evento, e os participantes terão toda a segurança, como acompanhamento e placas de sinalização durante as trilhas. Será sorteada uma bicicleta aro 29 e terá premiação com medalha, troféus para a maior equipe, rei e rainha do segmento e ciclista mais novo/mais velho.

O link para inscrições pode ser obtido na bio do Instagram da APAECampo Mourão (@apaecm). A organização convida a todos que pedalam, não só em Campo Mourão, mas também na região e outros municípios, por se tratar de um evento beneficente e também muito atrativo.