CM/Futsal perde para o Chopinzinho, mas segue no G4 do Paranaense

Jogando em Chopinzinho, no Sudoeste do Paraná, o Campo Mourão Futsal foi superado por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (03), pela 17ª rodada do Paranaense Série Ouro.

O adversário é agora o líder da competição, e vem fazendo grande campanha frente às principais forças do Estado. Malcom e Leandro Caires marcaram para Campo Mourão. Yan, Leozinho e Formiga anotaram os gols do Chopinzinho.

Apesar do resultado, o time mourãoense permanece na quarta colocação, com 24 pontos, mas com um jogo a mais que o Foz, que é o terceiro colocado com 26 pontos, e dois jogos a mais que o Pato, que também tem 24 pontos.

No domingo (07) o Carneirão vai a Santa Catarina enfrentar o Jaraguá, às 11h00, pela Liga Nacional, em jogo que define o futuro da equipe na sequência da competição nacional.