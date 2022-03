CM/Futsal perde na estreia da LNF contra o Pato

No clássico paranaense da Liga Nacional, na manhã deste domingo (27), o Campo Mourão Futsal estreou com derrota de 3 a 1 para o Pato, na largada da competição que reúne as melhores equipes do país.

Mais efetivo no primeiro tempo, Campo Mourão teve menos posse de bola, mas finalizou oito vezes na meta do Pato e em uma delas abriu o marcador com Caio Barros, contra apenas duas do adversário.

Na segunda etapa os times iniciaram trocando golpes, até que Dedezinho empatou para o Pato. Quando faltavam oito minutos para o fim, Gregory virou o placar, logo depois da não marcação de um pênalti, em lance que a bola tocou na mão do jogador do Pato dentro da área adversária. Há três segundos do fim, Ale Falcone marcou o terceiro, quando Campo Mourão pressionava como goleiro-linha.

SEMANA COM DOIS JOGOS

Na quinta-feira (31) o compromisso será pelo Paranaense Série Ouro, quando Campo Mourão recebe na Arena UTFPR, às 20h00, o Chopinzinho pela quarta rodada do estadual. No domingo, dia (03) o confronto será novamente pela Liga Nacional, contra o Praia Clube, em Uberlândia, Minas Gerais.