Irmãos gêmeos e cunhado são presos após tentativa de assalto e acidente

Dois irmãos gêmeos na companhia de um cunhado, todos de Maringá, foram presos entre Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol nesse sábado, após uma tentativa de assalto que terminou em acidente.

A ocorrência teve início na rodovia PR 317, próximo a Engenheiro Beltrão, logo após o motorista de uma Fiat Strada perceber que estava sendo perseguido por um veículo Citroen C4.

Para tentar escapar do assalto, o rapaz de 30 anos que dirigia a Strada, tentou “jogar” o veículo dos assaltantes para fora da pista.

Com a manobra, a Strada saiu da pista e bateu no barranco. O Citroen também acabou batendo o que fez com que o motorista de um Corola, que passava pelo local, parasse para prestar apoio.

Nesse momento os bandidos o abordaram e o obrigaram a levá-los até a PR 082, entre Beltrão e Quinta do Sol, onde pararam próximo a uma mata. O motorista foi liberado e os três bandidos entraram na mata.

Policiais militares de Terra Boa foram os primeiros a iniciarem as buscas pelos criminosos e em seguida solicitaram apoio de equipes de Engenheiro Beltrão e Campo Mourão. Unidos, os policiais localizaram os assaltantes, que foram identificados como dois irmãos gêmeos e um cunhado deles.

Com eles, foram apreendidos uma pistola 380, um bloqueador de sinais, conhecido no meio policial por “chupa-cabras”, usado em assaltos a ônibus e a carga. Os três foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.

A PM ainda não tem informações sobre a procedência do Citroen. O motorista da Strada não sofreu ferimentos, mas seu veículo teve um dos pneus dianteiro arrancado.

Fotos e informações: Polícia Rodoviária Estadual