CM/Futsal perde de virada para o Carlos Barbosa pela LNF

O Campo Mourão Futsal foi derrotado na manhã deste domingo,5, pelo vice-líder da Liga Nacional de Futsal, na Arena UTFPR (Belin Carolo), por 4 a 1,.O time gaúcho iniciou pressionando, mas logo Campo Mourão equilibrou as ações e passou a atacar mais o adversário, até que a arbitragem marcou pênalti para o Carneirão, depois de a bola tocar na mão do defensor do Carlos Barbosa dentro da área. Caio Barros cobrou e abriu o placar, fazendo 1 a 0.

No início da segunda etapa, os gaúchos empataram com Pedro Rei, em bola que sobrou na diagonal da área, depois de bate e rebate. O time baborsense chegou à virada com Roni, em boa tabela, que deixou o pivô cara a cara com o goleiro Ângelo.

A chance do empate veio com tiro livre não convertido por Bruninho, que chutou para fora. Já com o goleiro-linha em quadra a equipe mourãoense acabou sendo castigada com dois gols de Jhow e Pedro Bianchini, que só empurraram para o gol vazio para decretar o resultado de 4 a 1.

O resultado mantém Campo Mourão na 18ª posição com oito pontos em 10 jogos, e o próximo desafio pela LNF será na sexta-feira (10), quando o time mourãoense vai a Joinville (SC), onde enfrenta os catarinenses às 20h, no Centro de Eventos Cau Hansen.