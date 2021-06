Semana inicia com vacina para trabalhadores da Saúde e da Educação

A vacinação contra a Covid-19 foi retomada nesta segunda-feira (07) com a primeira dose para trabalhadores da Saúde acima de 18 anos e da Educação (exceto ensino superior) a partir de 50 anos. Para todos os profissionais é necessário a apresentação de documentos e no caso dos trabalhadores da Saúde também o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

No período da manhã (8h30 às 12h30) serão atendidos os profissionais da Saúde e à tarde (13 às 16 horas), da Educação, com exceção do ensino superior. O atendimento continua na Casa da Cultura e pelo sistema drive thru em frente a Unespar. Quem quiser pode levar um quilo de alimento não perecível ou produto de limpeza para colaborar com a assistência social.

Na terça-feira (08) pela manhã, segunda dose da vacina Astrazeneca para idosos que tomaram a primeira dose dia 16 de março (ou antes). À tarde as equipes irão aos domicílios atender os idosos acamados. Também nesta terça, das 13 às 16 horas, serão vacinados trabalhadores da Assistência Social, que devem apresentar documentos pessoais.

Na quarta-feira (09), será retomada a vacina para pessoas com comorbidades acima de 18 anos (levar atestado médico e documentos pessoais). Já no dia 10 (quinta-feira), pela manhã pessoas com deficiência permanente acima de 18 anos (levar documento comprobatório). À tarde a vacinação vai atender trabalhadores do sistema prisional.