Motociclista sofre queda ao atropelar cachorro e fica ferido; animal morre

Um jovem de 21 anos ficou ferido após atropelar um cachorro com a moto que pilotava pela avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a rua Laurindo Borges, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu no inicio da noite desta quinta-feira, 30. Ele é estudante da Unespar e seguia sentido Centro/Lar Paraná quando no cruzamento com a Laurindo Borges, foi surpreendido pelo animal que atravessou na frente da moto, uma CG Honda Fan.

O rapaz ainda tentou desviar do cão, mas não conseguiu. Com o impacto, ele caiu e sofreu algumas escoriações pelo corpo. O Samu prestou atendimento e encaminhou o motociclista ao hospital Pronto Socorro. Já o animal acabou morrendo no local.