CM/Futsal goleia o Umuarama e se mantém vivo na Liga Nacional

No clássico paranaense da Liga Nacional de Futsal disputado na manhã deste domingo (31) na Arena UTFPR (Belin Carolo), O campo Mourão Futsal goleou o Umuarama por 3 a 0, e colou novamente na zona de classificação, indo a 17 pontos contra 19 da última vaga.

Na primeira etapa, apesar das várias chances criadas, ninguém tirou o zero do placar e prevaleceu o sistema defensivo das equipes, principalmente por conta das boas defesas dos goleiros.

No segundo tempo, porém, com o apoio da brilhante Torcida Jovem, o gol saiu antes do primeiro minuto de jogo, com Caio Barros marcando de pênalti para Campo Mourão, depois de toque de mão na bola dentro da área. No último quarto do jogo, Bruninho ampliou para o Carneirão, fazendo 2 a 0 em roubada de bola e contra-ataque bem executado. Com o linha-gol em quadra, o Umuarama errou e Silva fez 3 a 0, abrindo a goleada sobre o time do noroeste.

Na quarta-feira (03), o compromisso será pelo Paranaense Série Ouro. Campo Mourão vai ao sudoeste do estado enfrentar o Chopinzinho, no duelo do vice-líder contra o quarto colocado, valendo pela 17ª rodada, do returno da competição.