PM apreende pistola e prende dois homens no centro de Araruna

A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo e prendeu dois homens durante uma abordagem a um veículo na área central de Araruna, por volta das 23h20 desse domingo (2).

A ação ocorreu após a equipe receber informações do Copom de que dois indivíduos estariam armados em um automóvel VW/Gol de cor vermelha. Durante o patrulhamento, o carro foi localizado na rua Duque de Caxias, seguindo em direção à saída para Peabiru.

Os policiais deram ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes — dois homens de 18 e 22 anos —, porém, durante revista no interior do veículo, foi localizada uma pistola calibre 9mm, marca Canik, com um carregador e 13 munições intactas, escondida sob o banco do motorista.

Um dos detidos afirmou aos policiais que havia emprestado a arma de um conhecido, alegando que vinha sofrendo ameaças. No carro também estavam três jovens que, segundo os suspeitos, apenas pegariam carona até uma residência e não tinham conhecimento da presença da arma.

Diante dos fatos, os dois homens foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências legais cabíveis.