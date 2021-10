CM/Futsal goleia o Operário Laranjeiras e abre vantagem nas quartas do Paranaense

Num domingo de muita chuva em toda região Centro-Oeste do Paraná, o Campo Mourão Futsal deu um passo importante para a conquista de uma das vagas na semifinal do Paranaense Série Ouro. O tricolor mourãoense venceu o Operário Laranjeiras por 4 a 0 no primeiro jogo das quartas de final, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão.

Depois de um primeiro tempo truncado, em que Campo Mourão pressionou o adversário do início ao fim da etapa, Cabreúva abriu o marcador em cobrança de tiro livre, depois que Laranjeiras estourou em faltas.

No tempo complementar, Campo Mourão foi logo marcando com Tom em menos de dois minutos de jogo, e novamente Tom, com três minutos de bola rolando, fazendo 3 a 0. Já na parte final da segunda etapa, quando faltavam seis minutos e meio para o fim, Cabreúva aproveitando roubada de bola da defesa laranjeirense, fez o quarto gol de Campo Mourão e o seu segundo no jogo.

O resultado garante ao carneiro tricolor a vantagem de um empate na partida de volta, que acontecerá no dia 16 de outubro, sábado, no ginásio Valmir G. da R. Loures, em Laranjeiras do Sul. O vencedor do confronto enfrenta Umuarama ou Foz Cataratas na semifinal.