ABL Futsal/Eliane goleia Umuarama na estreia da 2ª fase do sub20

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão estreou com goleada na segunda fase do Campeonato Paranaense sub20. Os comandados do técnico Gordo jogando no ginásio Haroldo Gonçalves Neto (Vila Urupês) venceu na noite dessa quinta-feira a equipe de Umuarama pelo placar de 6 a 0. Os gols foram marcados por Bryan (2x) Teleminha, Mauricio e um gol contra.

Os mourãoenses que estão no Grupo E jogarão contra os times de Umuarama, Chopinzinho e Sfinge em partidas de ida e volta classificando os dois primeiros classificados para os playoffs. No domingo, 5, a equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão viaja até União da Vitória para jogar contra o Sfinge.