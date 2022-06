Após beber e dirigir, motorista provoca acidente na Perimetral

O motorista de um VW/Fox, sob influência de álcool, provocou um acidente na Perimetral Tancredo de Almeida Neves, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na tarde deste domingo, 19, no cruzamento com a rua Panambi.

Segundo as informações, o motorista de uma GM/Tracker seguia pela Perimetral, sentido ao Lar Paraná, quando ao reduzir a velocidade para parar em um semáforo, foi atingido na traseira pelo Fox.

Com o impacto, um dos pneus dianteiro do Fox estourou. A traseira da Tracker também teve algumas avarias. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e realizou o teste do etilômetro, o qual acusou 1,23mg/l.

O motorista do Fox recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. No veículo Tracker viajava um casal e uma criança recém-nascida, mas nenhum deles se feriu.