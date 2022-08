CM/Futsal faz hoje, em Guaíra, primeiro jogo da segunda fase da Copa Paraná

Na semana que antecede um dos jogos mais importantes do ano para o Campo Mourão Futsal, que no próximo sábado (20) decide seu futuro na Liga Nacional enfrentando o Blumenau (SC), fora de casa, valendo vaga para a próxima fase da competição, o Carneirão inicia mais um importante desafio por outra competição, a Copa Paraná, promovida pela Federação Paranaense de Futsal.

O tricolor mourãoense vai até Guaíra, na tríplice fronteira com o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, onde faz o primeiro de dois jogos contra o time local pela segunda fase do certame. O confronto será realizado na noite desta terça-feira (16), às 20h30, e quem vencer jogará pelo empate no jogo da volta, que tem data marcada para 11 de setembro, em Campo Mourão.

Desfalques – Ausência certa no jogo de hoje o ala Pelezinho, que ainda não fez sua estreia, fica de fora por já ter participado da Copa Paraná defendendo o Toledo. O também ala Bruninho, com dores do pé, é outra dúvida da comissão técnica, e será avaliado antes da partida.

Ao vivo – Assista o duelo pela Integrado Carneiro TV, nos canais oficiais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook), a partir das 20h00.