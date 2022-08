Fundação Cultural de Campo Mourão promove Concurso de Pipas

A Fundação Cultural de Campo Mourão vai promover o Concurso de Pipas. O evento contará com oficinas de construção de pipas nesta quarta-feira, 17 de agosto, na Casa da Cultura. O Concurso será no dia 21 de agosto, no Parque do Lago, às 15 horas. O regulamento e as fichas de inscrições serão disponibilizadas no local do evento a partir das 14 horas.

Na competição não serão aceitas pipas industrializadas, apenas inscrições de participantes que confeccionaram individualmente (ou em grupo) sua própria pipa. No dia do concurso os que quiserem competir podem se inscrever no local a partir das 14 horas até as 14h50.

Os participantes competem com pipas nas seguintes modalidades: mais engenhosa, mais bonita, maior, menor, participante com menor idade e participante com maior idade. Aos melhores de cada modalidade serão entregues troféus. Informações pelo telefone 3523-7889.