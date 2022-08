CM/Futsal faz em Jaraguá do Sul, jogo de vida ou morte pela permanência na Liga Nacional de Futsal

Há dois pontos da zona de classificação da Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal faz neste domingo (07) em Santa Catarina, contra o Jaraguá, um jogo de vida ou morte para sequência da equipe na competição. Em 19º lugar com 17 pontos, contra 19 pontos do último colocado do G16, o Carneirão precisa vencer e torcer por resultados que combinados, podem levar Campo Mourão à classificação, restando apenas três rodadas para o final da primeira fase.

A delegação desembarcou na manhã deste sábado em Jaraguá do Sul, onde realiza o último treino e reconhecimento de quadra antes do confronto, marcado para às 11h00 de domingo, na Arena Jaraguá. A boa notícia para o técnico Juninho é que 100% do elenco está à disposição para a partida. O ala Pelezinho se recuperou de uma lesão no tornozelo, que o tirou do jogo do meio de semana contra o Chopinzinho pelo Paranaense, e poderá fazer sua estreia, caso venha a ser utilizado pelo treinador mourãeonse.

Nas duas últimas rodadas da LNF, Campo Mourão joga em casa contra a Assoeva (RS) e fecha a primeira fase novamente em Santa Catarina, contra o Blumenau. Antes, porém, na quinta-feira (11), o compromisso volta a ser pelo estadual. O tricolor recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), às 19h15, o Dois Vizinhos em mais uma rodada decisiva do segundo turno.