Lojas abrem até às 17 horas, neste sábado, em Campo Mourão

Como já é tradição em Campo Mourão, o comércio lojista da cidade vai atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (6/8). Sempre nos dois primeiros sábados do mês, o funcionamento das lojas na cidade é estendido até o final da tarde.

O horário especial movimenta a área central da cidade e incrementa as vendas, inclusive atraindo muitos consumidores de cidades vizinhas. Entre os mourãoenses, a abertura do comércio até o final da tarde nos dois primeiros sábados de cada mês sempre teve o apoio da população, que aproveita essas datas para ir às compras com mais tranquilidade, sem a correria do dia a dia.

Os consumidores relatam que nos dias em que o comércio funciona em horário normal é muito difícil para realizar as compras, pelo tempo exíguo, principalmente para aqueles que trabalham em horário comercial. Também destacam que nos sábados em que o comércio atende até o final da tarde aproveitam para visitar o comércio, muitas vezes em família, pesquisando produtos e preços antes de realizar as compras.

Muitas lojas aproveitam para realizar promoções e o horário especial acaba fomentando também outros segmentos, com o incremento das vendas também em lanchonetes, cafeterias, sorveterias, pastelarias, restaurantes, etc. Para a população, é a oportunidade de ir às compras sem atropelos, enquanto para o comércio o horário especial redunda em aumento nas vendas.

DIA DOS PAIS

No final da próxima semana, em razão do Dia dos Pais, o comércio lojista de Campo Mourão funcionará em horário especial na sexta-feira (até às 22 horas) e no sábado (até às 17 horas).