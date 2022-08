CM/Futsal estreia nesta segunda na Taça Brasil e celebra evolução na gestão do clube

A partir da próxima segunda-feira (29), o Campo Mourão Futsal inicia sua caminhada em mais uma importante competição do calendário nacional: A Taça Brasil, considerada a mais antiga do país na modalidade.

Realizada em Joinville (SC), o Carneirão participará do certame pela primeira vez em sua história de 51 anos e enfrentará outras nove equipes de diferentes estados, dentre eles o anfitrião Joinville, Ceará (CE), SERC (MS), Praia Clube (MG), REC (PA), Vasco (RJ), BGF (RS), Jaraguá (SC) e o Sorocaba (SP).

A delegação embarca neste sábado (27) para Santa Catarina e leva na bagagem grande expectativa para desempenhar um bom papel.

O primeiro compromisso será na tarde de segunda-feira (29), às 14h00 contra o SERC, equipe do Mato Grosso do Sul. Na terça-feira (30), às 16h00 enfrenta o Jaraguá do Sul (SC). Na quarta-feira (31), às 18h00, o adversário será o Vasco da Gama (RJ) e na sexta-feira (2/9) fecha a primeira fase contra o Ceará (CE).

DA SÉRIE PRATA ÀS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES DO PAÍS

Vice-campeão da Série Prata do Paranaense em 2016, ano em que conquistou a vaga para a Série Ouro depois do descenso em 2015, o Campo Mourão Futsal constrói constante evolução em cada temporada.

Com gestão profissional e árduo trabalho da diretoria da Associação Campo Mourão Futsal (ACMF), gestora da equipe, neste período ingressou na Liga Nacional em 2019 sendo o melhor estreante de todos os tempos na competição nacional, em que se tornou franqueada adquirindo direito de disputa sem a necessidade de parcerias por vaga. Em 2020 o clube comprou uma franquia junto à Liga Nacional, e detém lugar permanente na competição.

Além da LNF, a equipe participou em 2021 da Copa do Brasil e em 2020 foi campeão da Liga Paraná, depois do vice-campeonato em 2020. Também da temporada passada foi vice-campeão da Série Ouro, seu melhor resultado desde o início da divisão especial em 1995.