Megaoperação contra o tráfico de drogas em Barbosa Ferraz tem troca de tiros e dois suspeitos mortos

Uma megaoperação em conjunto entre as polícias Militar e Civil foi deflagrada na manhã deste sábado (27), em Barbosa Ferraz. Denominada Membira – que em Tupi-Guarani significa folha fedida – a operação visou a prisão de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no município. Durante ação, houve troca de tiros e dois suspeitos morreram.

Cerca de 120 policiais militares e civis de diversas regiões do Estado participaram da operação, que teve como objetivo o cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão, e 22 de prisão expedidos pela Justiça.

As interceptações telefônicas dos envolvidos começaram há cerca de 7 meses. Neste período foi possível fazer todo o levantamento de como agiam os investigados.

“Foi montada uma grande estrutura para que pudéssemos realizar esta operação com êxito. Foram mais de 50 viaturas da Polícia Militar e Civil empenhadas nesta ação contra o tráfico de drogas, que é o responsável por outros crimes que atingem a sociedade”, ressalta o Tenente-Coronel Giraldes, Comandante do 11° Batalhão de Policia Militar.

A força-tarefa envolveu o setor de Inteligência do 11° BPM, Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (DIEP) e Polícia Civil. Durante a ação realizada neste sábado, os policiais prenderam 11 pessoas, apreenderam quatro armas de fogo, munições de calibre diversos e porções de drogas.

Em uma das residências, durante o cumprimento de mandado, houve um confronto com uma equipe da PM. Dois homens morreram no local. Com eles foram apreendidas duas pistolas calibre 9 mm.

Nenhum policial ficou ferido durante a ação. Todos os presos foram encaminhados Para a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.

EFETIVO

A ação realizada em Barbosa Ferraz contou com policiais militares da Operação Pronta-Resposta composta por equipes do Batalhão de Choque e do 11° BPM, equipes do Choque de Londrina, Cascavel, Guarapuava, além de guarnições da Inteligência SESP/DIEP e 13 equipes do Denarc da Polícia Civil de diversos núcleos do Paraná.

Com informações: Assessoria de Comunicação/11° BPM