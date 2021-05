Saúde alerta população sobre o aumento de casos da covid-19 em Luiziana

A pandemia causada pela Covid-19 volta a preocupar o trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Luiziana. Até o momento, foram registrados seis óbitos ao município.

Os casos positivos estão tendo aumento. No dia 1º de maio era 355 pessoas contaminadas pela doença desde o início da pandemia. Hoje já são 372. Também no dia 1º de maio, a secretaria de Saúde registrou 19 casos em 24 horas; agora são 27.

Os números de casos estão aumentando e deixando toda comunidade em alerta, principalmente, as pessoas idosas. Diante do cenário epidemiológico, a secretaria municipal de Saúde reforça as orientações para que medidas preventivas ao contágio do vírus sejam adotadas com rigor.

O secretário de saúde, Edson Liss, faz um apelo aos luizianenses de que evitem aglomerações, usem máscaras de proteção facial e cumpram os protocolos de higienização com água e sabão e álcool.

“Estamos reforçando o trabalho de orientação para evitar aglomerações em espaços comuns de alta circulação, por isso chamamos a atenção ainda para uma parcela importante na transmissão do vírus: os jovens. É o momento de contar com a responsabilidade deles e de toda população, pois nos últimos dias houve aumento de casos positivo da Covid-19”, advertiu Liss.