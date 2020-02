CM/Futsal estreia nesta quinta na Copa Cachoeiras Gigantes

Após 26 dias de pré-temporada o Campo Mourão Futsal embarca nesta quinta-feira (27) para seu primeiro compromisso do ano. A disputa da Copa Cachoeiras Gigantes, que acontece em Prudentópolis (Centro-Sul do Paraná), entre os dias 27 e 29 de fevereiro com a participação de quatro equipes: Prudentópolis, CAD Guarapuava, Cascavel e Campo Mourão.

O torneio de pré-temporada será uma ótima oportunidade para dar ritmo à equipe mourãoense e para ajustes necessários antes da estreia oficial no Campeonato Paranaense Série Ouro e Liga Nacional, cujo início será entre a metade e o final do mês de março.

PROGRAMAÇÃO

Todos os confrontos serão realizados no ginásio Gilmar Agibert, e nesta quinta-feira (27) Campo Mourão estreia contra Prudentópolis, os donos casa às 21h00. O jogo de abertura será entre Cascavel x Guarapuava. Na sexta-feira (28) às 19h00 tem Cascavel x Campo Mourão, com o jogo de fundo entre Prudentópolis x Guarapuava às 21h00. E no sábado (29) a roda final terá às 17h00 Campo Mourão x Guarapuava e às 19h00 Prudentópolis x Cascavel.

QUADRANGULAR EM PITANGA

E na semana que vem o carneiro tricolor volta à quadra para disputa da Copa Pitanga de Futsal, entre os dias 06 e 08 de março, com participação Umuarama, Marechal Cândido Rondon e Pitanga.