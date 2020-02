Dois pescadores são detidos na Usina Mourão

Durante Operação Carnaval a Polícia Ambiental de Campo Mourão realizou a prisão de dois homens pescando com utilização de tarrafa e com peixes abaixo da medida permitida no lago artificial da Usina Mourão. O flagrante foi feito no município de Luiziana.

Ambos foram encaminhados para a delegacia de Campo Mourão, onde foi arbitrada fiança no valor de R$ 6.600,00. Foram apreendidos uma tarrafa; uma vara telescópica; uma vara com molinete e 34,300 kg de peixes, os quais serão doados para o Lar Dom Bosco.