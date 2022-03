CM/Futsal estreia nesta quarta contra Guarapuava na Chave Ouro

Esta quarta-feira (16) será de estreia oficial na temporada de 2022 para o Campo Mourão Futsal. O Carneirão vai até Guarapuava (Centro-Sul do Paraná), onde enfrenta, às 20h, no ginásio Joaquim Prestes, o CAD pela primeira rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Será o confronto do campeão da Série Prata (CAD) e o vice da Ouro em 2021, ano em que Campo Mourão fez sua primeira final de divisão especial na competição estadual.

Depois de 45 dias de preparação, que teve a realização de jogos amistosos e a boa participação da Copa Lages, competição que reuniu 04 equipes sendo três da Liga Nacional (Atlântico, Joaçaba e Campo Mourão), o time mourãoense inicia a temporada novamente com o objetivo de chegar às decisões do Estadual e LNF.

“Fizemos uma boa pré-temporada, onde pudemos ajustar alguns pontos necessários. Agora a expectativa é fazer uma boa estreia. Vamos enfrentar um adversário que tem expectativa de fazer boa participação no paranaense. É hora de colocar em prática tudo que trabalhamos nesta fase de preparação e se Deus quiser estrear com o pé direito, com um resultado positivo”, declara o técnico Giba, que não poderá contar apenas com o ala/pivô Tom. Lesionado durante o treinamento da semana passada, será a única exceção para a estreia em Guarapuava.

A Integrado Carneiro TV transmite o jogo ao vivo, a partir das 19h30, pelas plataformas digitais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook).

O segundo jogo pelo estadual e primeiro diante do torcedor mourãoense será no domingo, dia 20, às 11h00 da manhã na Arena UTFPR, diante do Palmas (Sudoeste do Paraná). No dia 27, também às 11h00 da manhã, o Carneirão recebe o Pato Branco, na estreia da Liga Nacional.