PM faz apreensão de cigarros contrabandeados em Ubiratã

Mais uma grande apreensão de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida nesta terça-feira, em Ubiratã. A carga era transportada em um Fiat Fiorino, após o cabo Amarildo Ferreira, mesmo de férias, desconfiar da movimentação suspeita de um Fiat Palio e do Fiat Fiorino quando ambos saiam de um desvio, na localidade de Ouro Verde.

Acreditando se tratar de um crime, ele fez fotos e enviou para a 2ª Cia da Polícia Militar de Ubiratã. Equipes ficaram no aguardo dos veículos, mas o motorista do Palio entrou no desvio do Auto Posto Brasília ao perceber a movimentação policial.

Em seguida abandonou o veículo e correu para o interior de uma mata nas proximidades. A Polícia Militar de Ubiratã rapidamente fez o cerco na tentativa de efetuar a prisão do suspeito, mas ele não foi localizado.

Já o motorista do Fiat Fiorino, vendo a movimentação policial retornou, mas acabou abordado pelo Cabo Amarildo e por policiais da 2ª Cia de Ubiratã. Ele recebeu voz de prisão foi encaminhado para a delegacia de Ubiratã, juntamente com o veículo e a carga para conferência e contagem.

Com informações e foto: Assessoria de imprensa PMPR