Unicampo e MP de Campo Mourão firmam parcerias para inovação em peças jurídicas

A Unicampo – Faculdade União de Campo Mourão e o Ministério Público do Paraná, estabeleceram um acordo de cooperação técnica para aplicação de um modelo base de Legal Design e Visual Law para elaboração das peças jurídicas.



Legal Design e Visual Law, assim como se discute no Design Thinking, são consideradas metodologias que podem facilitar e reorganizar o processo criativo com auxilio da tecnologia. Nessa perspectiva, exemplificando o economista Joseph Schumpeter, ao ponderar que as ferramentas de tecnologia são fundamentais para a inovação, a Faculdade Unicampo se propõe, embasada na Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimídia, incluir o uso de recursos tecnológicos nas peças jurídicas, para facilitar e ampliar a comunicação entre o Ministério Público e o usuário.



Lembrando que o discurso, dentro da perspectiva da Retórica, é toda produção verbal, escrita ou oral, que visa a persuadir um determinado público. A Teoria a ser aplicada pertence à linha de pesquisa do Prof. Me. Edson Ribeiro de Britto de Almeida Junior, que em conjunto com a Profª Me. Joze Palani Guarez, Coordenadora do Curso de Direito, e com o Prof. Me. Rosinaldo Nunes Cardoso, Coordenador dos Cursos de Gestão participam deste projeto.



Para o Prof. Edson, a incorporação dos princípios de instrução multimídia podem reduzir as possibilidades de processamento cognitivo estranho, gerenciam as principais informações relacionadas aos assuntos apresentados e fomentam a capacidade de generalizar as principais ideias que são cruciais para a persuasão do objetivo instrucional.