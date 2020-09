CM/Futsal estreia hoje no Paranaense Chave Ouro

Depois da largada da Liga Nacional o Campo Mourão Futsal estreia nesta terça-feira (01), às 17h00, na Chave Ouro do Campeonato Paranaense. Jogando em Palmas (Sudoeste do Paraná), o tricolor enfrenta o time da casa em confronto marcado para o ginásio Monsenhor Engelberto.

Com uma derrota e um empate na LNF, a equipe mourãoense quer estrear no estadual com vitória, para ganhar confiança na sequência de temporada. Mesmo ciente de que enfrentará um adversário difícil de ser batido jogando em seus domínios, Campo Mourão precisa buscar um bom resultado.

FORÇA MÁXIMA

Com exceção do ala Betinho que ainda se recupera de cirurgia, o técnico Wesley “Alemão” Szabo, terá todo o grupo à disposição, inclusive o pivô Fabinho, artilheiro da equipe na temporada passada, que fará sua estreia neste ano depois de cumprir dois jogos de suspensão pela Liga Nacional. Ele não enfrentou Pato e Joaçaba, respectivamente pela LNF.

TRANSMISSÃO

O torcedor do Carneirão da Massa poderá acompanhar o jogo ao vivo no Facebook e YouTube do Campo Mourão Futsal, com transmissão da Integrado Carneiro TV e Musical FM, trazendo todos os lances direto da cidade de Palmas.