Prefeitura, Poder Legislativo e Codusa agendam licitações

O Observatório Social do Brasil (OSAB)/Campo Mourão divulgou nesta segunda-feira as novas licitações agendadas pelos Poderes Executivo e Legislativo local, bem como pela Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento (Codusa).

No próximo dia 11, às 9 horas, a Câmara Municipal realiza pregão presencial destinado a contratação de empresa especializada para realizar serviços de recarga, manutenção e inspeção técnica dos extintores PQS e extintores CO2, bem como para a execução de inspeção visual e dimensional e a manutenção com realização de teste hidrostático, inspeção visual e dimensional das mangueiras de combate a incêndio instalados no prédio do Poder Legislativo.

Já no dia 14, às 9 horas, a Câmara Municipal realiza pregão eletrônico para o fornecimento de 97 (noventa e sete) licenças de uso perpétuo para sistema operacional windows10® pro, desenvolvido pela empresa microsoft®, a serem instaladas em desktops e notebooks.

CODUSA

Quatro pregões presenciais foram agendados pela Codusa para o dia 15: 9 horas – execução de pintura de faixas de sinalização horizontal e instalação de placas de trânsito (sinalização viária) nos jardins Santa Cruz, Modelo, Ione, Horizonte, Alcântara, Cidade Verde, Verdes Campos e no conjunto José Richa; 10 horas – serviços de usinagem e fornecimento futura, eventual e parcelada de cimento asfáltico de CBUQ. No período da tarde do dia 15 serão realizadas os outros dois pregões: 14 horas – aquisição futura, eventual e parcelada de asfalto diluído de petróleo cm – 30, emulsão asfáltica tipo ca prim – eai e emulsão asfáltica modificada por polímero rr – 1c; 15 horas – locação de equipamento para execução de obras de galerias pluviais.

Mais dois pregões foram programados pela empresa para o dia 16: 9 horas – serviços de manutenção com fornecimento de peças e mão de obra para máquinas e equipamentos da frota de veículos da Codusa; 10 horas – aquisição de rolo compactador pneumático usado.

PREFEITURA

Pregão presencial foi marcado pela prefeitura de4 Campo Mourão para o dia 10, às 9 horas, destinado a contratação de empresa especializada em prestação de serviços médicos (especialidade psiquiatria e clínico geral) para atuar junto a Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria da Fazenda e Administração.

No dia 14, às 10 horas, o Poder Executivo realiza pregão eletrônico para a aquisição futura e parcelada de equipamentos para atender as necessidades da Secretaria da Saúde.