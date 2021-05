11º BPM recebe visita do Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná

Durante passagem pela região centro-oeste do Paraná, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira visitou o 11º Batalhão de Polícia Militar, em Campo Mourão.

A visita teve como objetivo ouvir as demandas da Unidade. Além disso, Teixeira esclareceu alguns pontos importantes sobre as promoções das praças e repassou algumas informações relevantes à tropa. “Nós viemos conhecer o policiamento local, as demandas, as dificuldades que nós temos aqui e saber o que podemos fazer para ajudar a melhorar o policiamento na região”, disse o coronel.

Ele ainda disse que apesar de todas as dificuldades, o 11º BPM apresenta resultados muito positivos. “Eu tenho resultados muito bons em Campo Mourão. Graças à ação destes policiais houve redução considerável no número de furtos, roubos e homicídios”, ressalta.

Esta é a primeira visita do Comandante-Geral da PMPR à unidade, desde que assumiu o cargo, em 12 de fevereiro deste ano. Após o almoço, ele participou de um encontro com o prefeito Tauillo Tezelli, na prefeitura de Campo Mourão.

Após a reunião com o prefeito, Teixeira voltou a se reunir com os oficiais no 11º BPM, onde o Major Cleverson apresentou um panorama das ações realizadas pela Unidade, que atualmente é responsável pelo policiamento em 20 cidades da região centro-oeste do Paraná.

Para o Major Cleverson, é muito importante a visita Comandante-Geral à Unidade para que ele possa verificar de perto o que tem sido feito pela sociedade local, no que diz respeito à segurança Pública. “Nesta visita nós também passamos a ele algumas demandas importantes para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho”, disse.

Fonte: Comunicação Social 11º BPM