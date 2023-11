Quase 3 mil candidatos farão a prova do Enem neste fim de semana em CM

Pelo menos 2.900 candidatos estão inscritos em Campo Mourão para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que estarão acontecendo neste fim de semana em todo o país.

Neste ano, o Enem será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro (dois próximos domingos). No primeiro dia de prova, os participantes fazem as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. No segundo dia, de Ciências da Natureza e Matemática.

LOCAIS DE PROVA

Em Campo Mourão, as provas serão aplicadas em cinco colégios estaduais: Colégio Ivone Castanharo; Darci Costa; Unidade Polo, Marechal Rondon, Colégio Estadual, Dom Bosco e Antonio Teodoro de Oliveira.

As notas das provas podem ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu); a bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni); e a financiamentos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As provas começam às 13h30 pelo horário oficial de Brasília, e terminam, no primeiro, dia, às 19h, e no segundo, às 18h30.

A abertura dos portões de entrada será às 12h e o fechamento, às 13h. Os candidatos devem conferir seus locais de prova na Página do Participante, onde constam também as orientações para o exame.