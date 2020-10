CM/Futsal enfrenta o Jaraguá pela reabilitação na Liga Nacional

Em busca de ascensão, o Campo Mourão joga nesta quarta-feira (14), contra o Jaraguá, na casa do adversário. As equipes paranaense e catarinense estão na 5ª e 6ª colocação, com 9 e 4 pontos, respectivamente, no grupo C da LNF. Os dois times vem de resultado negativo na Liga Nacional e estão em busca de recuperação e de se reerguer na competição.

A equipe paranaense, apesar dos resultados, tem feito bons jogos, e vai para a partida com intuito de vencer, mas pra isso, precisa converter as finalizações em gols. A formação do Campo Mourão será a mesma do jogo contra o Assoeva, ainda sem Betinho e Bruninho.

A partida desta quarta-feira será realizada em Jaraguá do Sul (SC), a partir das 21h, na Arena Jaraguá.