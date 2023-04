CM/Futsal enfrenta o Chopinzinho pelo Campeonato Paranaense

Buscando reabilitação no Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal joga hoje, 18, em Chopinzinho no Sudoeste do Paraná. Superado pelo Dois Vizinhos na última rodada, o Carneirão tentará surpreender agora o atual campeão, fora de casa, em confronto marcado para às 20h00 no ginásio Dionisto de Bona.

O duelo marca também o encontro do segundo colocado com 10 pontos (Chopinzinho), com o terceiro com 06 pontos (Campo Mourão). Se vencer o time mourãoense entra novamente na briga pela primeira posição, já em caso de derrota, a distância para a ponta da tabela aumenta.

Além de não poder contar com o pivô Caio Júnior, que segue em recuperação de uma lesão de adutor, outro que também ficará de fora pelo mesmo motivo é o fixo Léo Costa. O jogador se machucou no último sábado na estreia da Copa do Brasil diante do Joinville, em Santa Catarina.

LNF

Depois de enfrentar o Chopinzinho, a delegação mourãoense viaja na sexta-feira, 21, para Uberlândia/MG, onde encara no domingo, 23, pela manhã (11h00), o Praia Clube, pela Liga Nacional.