Ciclista imprudente é atropelado por motociclista e sofre fratura na perna 

A imprudência de um ciclista terminou mal para ele no início da noite desta segunda-feira, 17, na Perimetral Tancredo de Almeida Neves. Ao cruzar a rodovia, o homem de 55 anos procurou fazer a travessia entre as chamadas tartarugas que dividem as duas pistas.

A decisão de não pedalar mais um pouco até o cruzamento com a rua Engenheiro Mercer, onde há um semáforo, fez com que ele provocasse um acidente. Na passagem pelo local incorreto ele acabou entrando na frente de uma moto, sendo atropelado pelo veículo.

Na queda o ciclista sofreu fratura em uma das pernas e escoriações na cabeça. O condutor da moto Shineray de 50cc, não se feriu. O Siate foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital.

Segundo testemunhas, um pouco antes o ciclista já teria escapado por pouco de ser atropelado por um Fiat Uno, por conta do mesmo tipo de manobra irregular na Perimetral.