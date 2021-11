Após 23 dias na UTI, morre jovem de Luiziana acidentado com caminhão

Morreu por volta das 21h15 dessa terça-feira (2), no Hospital São Vicente de Paulo, em Guarapuava o jovem de Luiziana, Claudemir Lopes, 22 anos. Ele passou 23 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após um acidente com o caminhão que dirigia.

Claudemir Lopes é a segunda vítima fatal do acidente que ocorreu no dia 11 de outubro, na BR-158, em Palmital. O passageiro do caminhão, Fredoaldo dos Santos Lisboa, 42 anos, acabou falecendo no local do acidente.

Segundo informações repassadas pela Policia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão conduzido por Lopes seguia pela rodovia, próximo ao Rio Piquiri, quando acabou saindo da pista no sentido contrário e colidindo com uma árvore. O velório e sepultamento deverá ser realizado hoje, em Luiziana.

Fonte: Luiziana Noticias