Motorista idoso fica ferido ao avançar preferencial e bater em caminhoneta

Em mais um acidente de trânsito ocorrido em Campo Mourão, um idoso acabou ficando ferido. Ele dirigia um Ford Ka e não parou no cruzamento, quando acabou tendo o veículo atingido por uma caminhoneta F-1000.

O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, na rua Alcatraz, cruzamento com a rua Daniel Portela. O idoso dirigia pela rua Alcatraz e não parou no cruzamento com a rua Daniel Portela.

O motorista da caminhoneta não conseguiu evitar o acidente e bateu na lateral do Ford Ka. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas e prestaram socorro ao idoso, que foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro. O motorista da caminhoneta não se feriu.

Fotos: Patrulha 190