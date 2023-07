Ladrão foge após chegada da PM em unidade de saúde

Os furtos a órgãos públicos em Campo Mourão têm se tornado recorrente. Na madrugada desta terça-feira, a empresa de monitoramento de uma unidade de saúde no jardim Aeroporto registrou o momento em que um bandido invadiu o local.

A Polícia Militar foi acionada e, juntamente com o vigilante da empresa de monitoramento esteve local. O invasor, que ainda estava na unidade de saúde, pulou o muro dos fundos e se evadiu. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de vigilância.

Foram realizadas buscas em todas as imediações para localizar o possível suspeito, contudo ninguém foi encontrado. Próximo ao local, o vigilante da empresa localizou parte de uma estrutura do para-raios do prédio, objeto este que era levado pelo suspeito.