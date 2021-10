PM prende motorista que tentou atropelar policial

A Polícia Militar prendeu o motorista de um veículo após ele não atender uma ordem de parada e ainda tentar atropelar um dos policiais. A ocorrência foi registrada durante a operação “Fecha Quartel” realizada pelo 11º BPM.

Segundo o tenente Miguel, a operação Fecha Quartel envolve as equipes do setor operacional e administrativo do quartel. “No momento em que esse motorista recebeu ordem de parada, ele acelerou e jogou o carro contra um dos policiais, que por sorte não foi atingido. Foi feito o acompanhamento tático e na sequência ele foi abordado e encaminhado para a delegacia”, disse o tenente.