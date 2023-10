CM/Futsal empata com Mangueirinha e avança para as quartas de final do Paranaense

Na base do equilíbrio e do sufoco, o Campo Mourão Futsal empatou em 2 a 2 com o Mangueirinha e garantiu sua vaga nas quartas de final do Paranaense Série Ouro, na noite deste sábado.

Os visitantes saíram na frente no primeiro tempo. Campo Mourão empatou com Juninho, mas levou o segundo e logo empatou de novo, com Pedro Carioca.

O resultado coloca o Carneirão na próxima fase (quartas de final) para enfrentar o Toledo, por ter vencido o primeiro jogo, fora de casa, por 4 a 2.