Criança fica ferida ao ser atingida por placa em acidente de trânsito

Uma criança de cinco anos foi atingida por uma placa de trânsito, após um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta, no jardim Cidade Nova. O acidente ocorreu no início da noite deste sábado, 14, na avenida João Batista Salvadori.

Segundo as informações o automóvel seguia pela avenida sentido ao hospital Santa Casa, quando ao fazer um retorno em local proibido, acessando a avenida pela contramão, acabou batendo em um motociclista.

O rapaz de aproximadamente 28 anos transitava sentido ao conjunto Fortunato Perdoncini. Após bater no veículo, a moto ainda atingiu uma placa de sinalização que acabou caindo e atingindo a criança que estava na calçada.

O motorista teria fugido do local sem prestar socorro. Com ferimentos, o condutor e a criança foram socorridos pelo Samu e encaminhados a uma unidade hospitalar para avaliação médica. Familiares da criança relataram que conhecem o condutor do automóvel e estarão repassando informações para a Polícia Militar.