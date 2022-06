Colisão frontal na PR-180, em Goioerê, mata motorista e deixa três feridos

Uma violenta colisão frontal entre um VW/Gol e uma caminhoneta Toyota Hilux causou a morte do motorista do Gol e deixou feridos mais três pessoas da Hilux. O acidente ocorreu por volta das 22h50 dessa terça-feira, na PR-180, na saída de Goioerê para Quarto Centenário.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o automóvel Gol seguia pela rodovia PR-180 no sentido de Quarto Centenário para Goioerê, quando colidiu frontalmente com a caminhoneta, que vinha em sentido contrário. O motorista do Gol, identificado pelas iniciais W.A.P., 27 anos, teve morte instantânea.

O condutor da caminhoneta, o jovem B.R.V., 21 anos, e mais duas passageiras sofreram ferimentos. Os três foram atendidos pelo Samu e encaminhados para o Hospital Pronto Socorro de Goioerê.

Com a violência do impacto a parte frontal dos veículos ficaram destruídas e o condutor do Gol ficou preso às ferragens. Para a retirada do corpo do condutor, foi necessário o apoio da equipe dos Bombeiros de Goioerê que fizeram o desencarceramento.

Na sequência foi realizada perícia pela Polícia Científica de Umuarama e corpo encaminhado ao IML também da mesma cidade.

Com informações e fotos: Polícia Rodoviária Estadual