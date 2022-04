CM/Futsal empata com Ampére e sobe uma posição na Chave Ouro

Em duelo de poucas chances, em que os goleiros foram os principais destaques, Ampere e Campo Mourão não saíram do zero na noite desta terça-feira (19), na sétima rodada do Paranaense Série Ouro. O Carneirão até que foi mais efetivo, teve maior posse de bola durante o jogo, mas não conseguiu tirar o zero do placar, e conquistou um ponto no sudoeste do Paraná.

Com o resultado o time mourãoense sobe uma posição na tabela, saltando de sétimo para sexto lugar, com 10 pontos em sete jogos.

Se dividindo entre duas competições, no sábado (23) o mais tradicional do Paraná estará em Belo Horizonte (MG), onde enfrenta às 14:00, o Minas Tênis Clube pela quarta rodada da Liga Nacional. Com um empate e duas derrotas nas três primeiras rodadas, Campo Mourão vai em busca da sua primeira vitória na competição.