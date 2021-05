CM/Futsal é derrotado pelo Umuarama e permanece fora da zona de classificação

Em jogo isolado da sétima rodada, o Campo Mourão Futsal sofreu sua segunda derrota no Campeonato Paranaense. Jogando em Umuarama, o carneiro tricolor foi superado pelo time da casa pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Ronaldo. Mesmo jogando de igual para igual, o time mourãoense não conseguiu furar o bloqueio da defesa do Umuarama.

Com o resultado Campo Mourão permanece na sétima colocação, com 09 pontos em 06 jogos. Já Umuarama subiu da décima primeira para oitava colocação, também com 09 pontos em 06 jogos disputados.

No próximo sábado (15) o compromisso é pela Copa do Brasil. Campo Mourão recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), a APAEFS, de Dourados (MS), para o jogo da volta da competição nacional. Na primeira partida disputada em Dourados, vitória mourãoense por 9 a 0. Um empate basta ao carneiro tricolor para passar à próxima fase.