Teatro online: “Auto da Barca do Fisco” no dia 18

Mesmo com todas as restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, Campo Mourão vai realizar o tradicional Feirão do Imposto. O ponto alto da programação deste ano é a apresentação online da peça teatral “Auto da Barca do Fisco” no próximo dia 18, às 19h30min, pelo site: www.youtube.com/watch?v=8y-36j .

O evento é promovido anualmente pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) e neste ano tem como tema “Pra Ser Justo”. Em 2021, as atividades presenciais do Feirão não serão realizadas, devido aos protocolos de segurança de saúde relacionados ao Covid-19. Assim serão realizadas ações à distância, por meio digital ou take out, como forma de propagar as iniciativas de conscientização quanto à quantidade de impostos pagas pela população ao consumir produtos e serviços no Brasil.

Tradicionalmente, o Feirão do Imposto realiza ações cujo objetivo é demonstrar e, de alguma forma, conscientizar a população brasileira em relação a quantidade de impostos embutidos nos produtos e serviços consumidos em seu dia a dia, que passam a ser mais um dos obstáculos ao pleno desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, quando da não aplicação adequada dos tributos pelos responsáveis, na esfera pública.

Em todo o estado vão acontecer mais de 30 movimentos, ligados a Faciap Jovem. Na edição 2021 do Feirão do Imposto, a CONAJE se junta a Endeavor num projeto já existente. Assim, como o projeto conta com o apoio de diversas organizações e entidades, o Feirão do Imposto 2021 almeja uma reforma tributária balizada nos seguintes pilares: Combate às desigualdades, Geração de empregos e empreendedorismo, Crescimento econômico e competitividade, Simplificação e transparência, Tributos como instrumento de cidadania.

Após estudos e análise das propostas em trâmite no Congresso Nacional sobre a Reforma Tributária, a Conaje elencou alguns pontos principais que efetivamente trarão um reflexo positivo no atual contexto sócio empresarial brasileiro. Entre eles, a simplificação tributária, a redução da tributação sobre a folha e os privilégios e isenções fiscais.

“Pedimos uma reforma tributária ainda no ano de 2021, acompanhada de uma nova legislação tributária e a criação de um código de processo tributário, com objetivo de reduzir as divergências de aplicação da nova legislação tributária”, explicou o Coordenador da campanha do Feirão do Imposto 2021 no Paraná, Luciano Oliveira.

Em Campo Mourão, o Feirão do Imposto sempre tem a participação ativa da unidade local do Observatório Social do Brasil (OSB).