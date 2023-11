CM/Futsal disputa fase final dos Jogos Abertos, em Pato Branco

O Campo Mourão Futsal inicia hoje (10) sua caminhada rumo ao tetra campeonato dos Jogos Abertos do Paraná, tradicional competição organizada pelo Governo do Estado, em que a equipe mourãoense sagrou-se campeã nos anos de 1975, em Paranavaí, 1988, em Guarapuava e 2006 em Maringá.

Em 2023 o Carneirão foi campeão das fases regional, em Ubiratã e macrorregional, em Terra Rica, e agora tenta o título geral. E o primeiro desafio a partir de hoje em Pato Branco, cidade sede da Fase Final, será contra o Paranaguá, às 15h30 no ginásio Dolivar Lavarda.

No domingo, às 13h, o adversário será o Apucarana. Apenas uma das três equipes do grupo avança para a semifinal, que será realizada também em Pato Branco a partir do dia 25 deste mês.