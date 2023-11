Mais um sábado com lojas abertas em horário especial

No próximo sábado (dia 11), o segundo do mês de novembro, o comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial: das 9 às 17 horas. Já no dia 15 é feriado nacional – comemorativo a Proclamação da República – e o comércio permanecerá fechado.

Os dois sábados por mês com horário dilatado de funcionamento do comércio mourãoense são tradicionalmente marcados pelo intenso movimento de populares e veículos na área central da cidade, muitos consumidores nas lojas cheias e boas vendas. Também o comércio localizado nos bairros é beneficiado pelo horário especial com o incremento nas vendas.

O sucesso alcançado pelo horário especial aos sábados no comércio local, uma tradição de décadas na cidade, é atribuído a possibilidade do consumidor ir às compras sem enfrentar a correria do cotidiano, aliada a proximidade da data de pagamento de salários a classe trabalhadora. Por outro lado, muitos comerciantes aproveitam essas datas para realizar promoções, o que também atrai os consumidores, inclusive de cidades da região.

BLACK FRIDAY

Na penúltima semana deste mês de novembro, o comércio de Campo Mourão volta a funcionar em horário especial com a realização da Black Friday. Será no dia 24 (uma sexta-feira, quando o atendimento vai se estender das 7h30min às 22 horas) e no dia 25 (um sábado, com as lojas permanecendo abertas das 9 às 17 horas).