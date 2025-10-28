CM/Futsal decide vaga para semifinal do Paranaense em Foz do Iguaçu

Vivendo momentos decisivos na temporada, o Campo Mourão Futsal encara nesta terça-feira, 28, às 20h, fora de casa, o Foz Cataratas, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense Série Ouro.

Na primeira partida realizada na semana passada, em Campo Mourão, o Carneirão venceu por 2 a 1 e precisa de um empate no tempo normal para garantir vaga nas semifinais. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Umuarama e Esporte Futuro (Toledo).

No time mourãoense o técnico Betinho segue sem contar com o pivô Jorginho (lesionado) e o ala Samuel, que não pôde viajar para resolver problemas familiares de saúde.

A Integrado Carneirão TV transmite o duelo ao vivo no canal do Campo Mourão Futsal no YouTube.