Acicam realiza entrega de prêmios da campanha “Cidade Natal”

Os ganhadores do Fiat Mobi e de três motos zero quilômetro, oferecidos pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) por meio da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal”, receberam os prêmios hoje de manhã.

O evento foi realizado na empresa Via Verde, concessionária Fiat para Campo Mourão e região, onde estiveram presentes os empresários parceiros da campanha e a diretoria da Acicam.

A ganhadora do automóvel foi a médica Tamara Wahip Mohana. Ela disse que nem acreditou quando recebeu a notícia. “Na hora pensei, como assim eu ganhei um carro. Foi uma surpresa muito boa. Cadastrei 14 cupons e agora pretendo ficar com o carro, pelo menos por enquanto”, disse ela.

Já a ganhadora de uma das motos, Honda CG 160 Start foi Rosangela Sartori, que pretende vender o veículo. “Ganhar qualquer coisa é muito bom, ainda mais quando é algo de maior valor. Foi um prêmio que chega em boa hora. É a primeira vez que ganho alguma coisa”, revela. Ela disse que vai vender a moto. “Já pilotei moto por muito tempo, mas hoje não ando mais.”

Outro consumidor premiado foi Delcides Constantino Miguel Netto, com uma moto Honda Biz.

EMPRESAS PREMIADAS

A tradicional campanha da Acicam também sorteou prêmios entre as empresas que participaram da promoção de Natal. A Seralle Calçados ganhou uma moto Honda CG 160 Start, enquanto o Armarinhos Continental ganhou duas diárias – com direito a acompanhante – na Pousada Parque das Gabirobas.

Já o Burguer King foi contemplado com duas diárias – com direito a acompanhante – no Lagos de Jurema Termas Resort.

Promovida pela Acicam, a campanha Campo Mourão – Cidade Natal contou com a parceria da prefeitura e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam). Teve ainda o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, do Sicredi, do Sicoob, da Unimed Campo Mourão e do Jurema Águas Quentes.

A premiação aos consumidores somou R$ 127.696,00. Além dos oito prêmios sorteados, a campanha contemplou os consumidores com 1.100 vale compras.