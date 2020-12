Rapaz é ferido a facadas por colega de trabalho em frigorífico

Um rapaz de 20 anos foi gravemente ferido a facadas pelo próprio colega de trabalho, no frigorífico de aves onde ambos trabalham. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira. A vítima, com ferimentos graves no rosto e no abdômen foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada e o autor das facadas foi encontrado trancado em um banheiro. Ele resistiu à prisão e precisou ser algemado para ser conduzido até a delegacia. Os dois trabalham no mesmo setor e estariam se desentendendo há vários dias. A faca, de cerca de 20 centímetros, também foi apreendida.